﻿廣交皇室名流巨星 最後貴族鄧永鏘離世留憾

最近傳出健康欠佳的鄧肇堅家族後人鄧永鏘爵士與世長辭，鄧永鏘是已故慈善家鄧肇堅長孫，與英國皇室及西方上流社會名人十分熟稔，據英國《泰晤士報》及《金融時報》報道，鄧永鏘於英國時間本周二晚上，於倫敦一間醫院去世，終年63歲。鄧永鏘原定下月6日在倫敦舉行的「最後派對」已籌備妥當，最終卻未能如願出席與眾多好友道別。



本報記者 圖：資料圖片



鄧永鏘爵士於本月二日度過63歲的生日，其後突然傳出健康欠佳的消息。本報於本月17日引述英國《泰晤士報》消息指，鄧永鏘表示自己病重，他的醫療專家稱他只有一至兩個月的壽命，於是他向朋友發出邀請函，指打算舉行一個「最後派對」， 與朋友見上最後一面。本報記者當時致電鄧永鏘欲確認消息，但他低沉地「喂」了一聲，並說「無興趣」，隨即掛線。



最後派對開不成



鄧永鏘原定英國時間9月6日，在英國倫敦舉行「最後派對」，與一眾好友共度最後時光。有指派對事宜已籌備妥當，鄧永鏘亦已向好友發出請帖邀請，可惜不敵病魔離世，他終未能如願和好友舉行最後派對話別。



鄧永鏘患有乙型肝炎，其後證實患上末期肝癌，曾到內地換肝，但早前發現癌細胞出現擴散。他在本月初於《金融時報》專欄透露，自己曾因潰瘍出血，而須由私人飛機送院搶救，須輸三包血及接受深切治療以保命。至英國時間本周二晚上，鄧永鏘於倫敦的醫院離世。



與英國皇室熟稔



鄧永鏘與西方政界、娛樂界名人均十分熟稔，好友包括已故威爾斯王妃戴安娜、英女皇伊利沙伯二世、前美國總統克林頓等人。鄧亦於訪問中表示，於戴安娜嫁給皇儲查理斯前已認識對方，他跟戴妃的書信往來趣味十足，戴妃曾笑指他獲頒英國官佐勳章OBE，勳銜比她更多。今天是戴妃的死忌，鄧永鏘於戴妃逝世二十周年前夕離世，相信二人會在天家重聚。鄧亦曾表示多年前曾與英女皇伊利沙伯二世共舞。鄧病重的消息傳出後，多位名模均前往探望，包括捷克超模Eva Herzigova，Eva並於社交平台指發相，見到她與鄧相擁，她留言：「我期待了這個擁抱及微笑一個夏天了﹗」



另外，鄧永鏘亦曾以步行形式為中國人籌款。他於一○年撰文指，在英國莫克姆灣有二十三位摸蜆者不幸浸死，於是他發起籌款，步行了十二萬步，共六十公里的路程，籌得三百萬港元。