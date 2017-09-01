﻿麥明詩憂箍牙影響異性緣

麥明詩、黃智賢、王君馨、車婉婉及梁烈唯等，昨日為TVB新劇《是咁的，法官閣下》試造型。麥明詩感激監製，令她扮演最接近律師的職業。她透露最近箍牙，令到說話有點「黐脷筋」，面對冗長對白可說是一大挑戰，她說：「依家我食飯會好似BB食飯咁，只可以食豆腐、糊仔。箍牙好影響我異性緣，如果同個女仔食緊嘢時，個女仔突然噴啲嘢出嚟，會好尷尬。」此外，早前拍劇受傷的梁烈唯雖然行路仍一拐一拐，但傷勢已好了八、九成。