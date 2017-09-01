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﻿《追龍》主宰黑白兩道 華仔甄子丹大鬥演技

2017-09-01 列印
■華仔再演雷洛，可謂駕輕就熟。
■甄子丹在《追龍》中有不少打鬥場面。
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  劉德華事隔26年，再度扮演總華探長「雷洛」，與飾演「跛豪」的甄子丹在新片《追龍》上演一幕幕恩怨情仇，大鬥演技。

華仔在1991年分別演出過《五億探長雷洛傳：雷老虎》和《五億探長雷洛傳II之父子情仇》，在片中他飾演60年代權傾警界的總華探長雷洛，當年票房累計收5,300萬，認真犀利。

  相隔26年，華仔在《追龍》中再演雷洛，與跛豪甄子丹惺惺相惜，建立起兄弟情誼，跛豪在雷洛的扶持下，成為了毒品世界的第一人；二人合作主宰黑白兩道，權傾香港，同時又互相牽制及暗中較量，兩大型男大鬥演技。
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