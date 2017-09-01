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﻿祖兒阿Sa遊杜拜 豪玩豪食歎世界

2017-09-01 列印
■祖兒獲阿Sa（右）親餵美食，非常歎！
■祖兒獲健身教練指導做Gym。
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  容祖兒和蔡卓妍（阿Sa）出名好老友，兩人日前孖公仔飛往杜拜拍攝旅遊節目，兩人此行出遊寓工作於娛樂，豪食豪玩非常歎！祖兒與阿Sa前日去了位於杜拜的全球最高餐廳共進晚餐，透過360度全景的落地大玻璃欣賞日落美景，難怪祖兒在社交網開心留言道：「Happy life=全球最高的餐廳 +美食 +magic hour +勁靚view +少女盡訴心中情。不求同年同月同日生，但願同年同月同日chill」。

  歎完美食，阿Sa和祖兒似乎分開行動，阿Sa轉往大泳池邊欣賞美景邊做Spa；祖兒則跟健身教練學做Gym，她更表示：「旅行也要做自己」。

圖：網上圖片
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