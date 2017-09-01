﻿翟威廉拖新歡劉佩玥過夜 陳庭欣晒32C示威

J2台的旅遊節目《3日2夜》好受年輕觀眾歡迎，因為有靚景又有索爆女主持輪流登場，嚟緊就有陳庭欣（Toby）、朱智賢（Ashley)、鄺潔楹(Judy)及周佩婷(Angel)着泳衣「派糖」贈觀眾。剛過30歲生日的陳庭欣擁有32.5C、32.5、34火辣身材，樣靚身材正，口才又了得，是《3日2夜》監製張志明力捧的「咪神」，難怪吸引到翟威廉及律師Warren做「兵」。



翟威廉自爆去年經已同陳庭欣結束5年情，亦影到翟威廉拖新歡劉佩玥返家過夜。月前隨《3日2夜》到斐濟拍外景的Toby冇晒包袱，換上10套泳衣感受島國的陽光海灘，大晒靚Body極具誘惑力。問到最新感情狀況，Toby貫徹低調作風唔願多提：「牽涉其他人就變得複雜化，講極都講唔完，好煩，翟威廉一直係我好朋友，唔存在分手。」Toby最後讚好翟威廉和劉佩玥呢對緋聞情侶外型襯到絕，不過性格各走極端，唔多對「咀形」，似乎唔多睇好佢哋咁喎。



採訪：方騫平



