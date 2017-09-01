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﻿翟威廉拖新歡劉佩玥過夜 陳庭欣晒32C示威

2017-09-01 列印
陳庭欣 A級靚相 有深長事業線嘅Toby喺酒店Ｒesort留影，有胸又有腰嘅佢，好索。
初次潛水 Toby第一次潛入18m水底見到好多靚珊瑚，不過當日病病哋，所以有啲吃力。
已成過去
靚人靚景 Cloud 9海上酒吧，全球十大最想去酒吧之一，擁有360度靚海景加上水清沙幼，Toby好鍾意，佢仲試玩Flyboard，覺得自己變咗Iron Man。
幻彩女神 Angel在綠島潛水，因為潛得都幾深，水壓問題令耳仔好痛好想放棄，最後見到好似《海底奇兵》嘅靚海底，有好多小丑魚游來游去，開心翻晒。
朱智賢 谷盡上圍 朱智賢喺節目中大騷32C身材，為人相當大方。
鄺潔楹 好Feel溫泉 32C鄺潔楹(Judy)同男拍檔鄭衍鋒一齊浸露天溫泉好好Feel，佢仲話見到男遊客裸浸有小小尷尬。
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J2台的旅遊節目《3日2夜》好受年輕觀眾歡迎，因為有靚景又有索爆女主持輪流登場，嚟緊就有陳庭欣（Toby）、朱智賢（Ashley)、鄺潔楹(Judy)及周佩婷(Angel)着泳衣「派糖」贈觀眾。剛過30歲生日的陳庭欣擁有32.5C、32.5、34火辣身材，樣靚身材正，口才又了得，是《3日2夜》監製張志明力捧的「咪神」，難怪吸引到翟威廉及律師Warren做「兵」。

翟威廉自爆去年經已同陳庭欣結束5年情，亦影到翟威廉拖新歡劉佩玥返家過夜。月前隨《3日2夜》到斐濟拍外景的Toby冇晒包袱，換上10套泳衣感受島國的陽光海灘，大晒靚Body極具誘惑力。問到最新感情狀況，Toby貫徹低調作風唔願多提：「牽涉其他人就變得複雜化，講極都講唔完，好煩，翟威廉一直係我好朋友，唔存在分手。」Toby最後讚好翟威廉和劉佩玥呢對緋聞情侶外型襯到絕，不過性格各走極端，唔多對「咀形」，似乎唔多睇好佢哋咁喎。

採訪：方騫平

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