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﻿伊雲鶴基新作 獲影評人大讚

2017-09-02 列印
■雅曼達與伊雲出席《First Reformed》首映禮。美聯社
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　　《第74屆康城電影節》前日開幕，雅曼達施菲和伊雲鶴基的主競賽入圍作品《First Reformed》舉行首映，影評人對伊雲的演技備受讚賞。伊雲指無想過會演出牧師的角色，但就指年幼時高祖母都認為他會做牧師。另外，因塞船而錯過開幕紅地氈的《長江七號》女星徐嬌和《戰狼II》女星盧靖珊終成功踏上墨西哥導演吉拿姆迪圖路主競賽電影《The Shape of Water》。

　　佐治古尼執導的主競賽片《堅離地死人劫案》昨亦舉行記者招待會，女主角茱莉安摩亞和麥迪文都有現身。
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