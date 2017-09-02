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﻿《蜘蛛俠》吸6566萬稱霸香港暑假票房

2017-09-02 列印
　　2017年暑假電影檔期結束，香港票房有限公司昨日公佈暑假電影票房總收入為逾3.4億元，較去年同期下降約16.1%。

　　今年7月1日至8月31日期間票房收入仍以外語片為主，《蜘蛛俠：強勢回歸》大收逾6,566萬成為暑假票房大贏家，第二位《壞蛋獎門人3》收3,904萬、第三位《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》則有3,294萬。泰片《出貓特攻隊》上映15日累積票房達1,539萬位列第六，該片更超越《人妖打排球》，成香港史上最賣座泰片！韓片《軍艦島》收1,325萬居其後。另外，《殺破狼‧貪狼》在期內收逾508萬，是暑假最佳票房港片。
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