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﻿馬仔樂易玲冰釋前嫌

2017-09-02 列印
■馬仔昨與樂易玲狀甚老友。
■樂易玲上年底撐馬仔演舞台劇。資料圖片
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　　馬浚偉（馬仔）昨日邀得和他傳不和的無線高層樂易玲，擔任電台節目首集嘉賓，兩人暢談過往的誤解，樂易玲笑道：「他用緣薄來形容（過往關係），說得多優雅。」

　　馬仔稱因在飯局聚頭，加上是教友，多見面便冰釋前嫌，兩人已「破冰」兩年多。馬仔說：「樂小姐話以前覺得我（在無線）生性，冇事冇幹唔使理我咁多，又唔知人家呷醋喎，咁我係咪要曳啲先？」問到會否再簽馬仔做「親生仔」？樂易玲說：「我驚簽唔到喎！合作有很多方式。」馬仔亦說，若有合適劇本會重返無線拍劇。
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