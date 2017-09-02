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﻿Yumiko母女檔開心拍廣告

2017-09-02 列印
■Yumiko與愛女首度合作拍廣告。
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　　潮媽Yumiko（鄭希怡）和萌爆愛女梁子柔（乳名梁浸浸），早前為營養補充品擔任代言人，首度「母女檔」合作拍攝新一輯平面及電視廣告。

　　眼仔碌碌、天生鬈髮的梁浸浸趣致兼可愛，Yumiko坦言初為人母時有點手忙腳亂，但勤奮好學，上網找資料及採納長輩傳統湊仔智慧，現已對飲食、生病及皮膚護理等育兒知識擁有自家心得，將梁浸浸照顧得頭頭是道，兩母女拍攝期間精力充沛，現場亦充滿溫馨歡笑聲！
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