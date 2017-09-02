﻿「完美收官」 打足43年周身傷 左邊膝頭永久傷殘 惠英紅宣佈：《Mrs K》係終極動作片

向來做動作演員就肯定辛苦，受傷更加是拍攝之日常，所以唔係個個能夠打到最後。14歲入行做打女的惠英紅，多年來傷患無數，最近以57歲之齡拍攝動作片《Mrs K》，為救老公及囡囡由頭打到尾，更加令傷患加劇，最嚴重是左邊膝頭永久殘廢，拍完最後一場戲要即抬入醫院，聽見都心寒。難怪小紅姐正式宣佈：「我想有個完美嘅收官，《Mrs K》係拍我嘅終極動作片，以後都唔會再拍打戲。」為打女生涯畫上完美句號。



小紅姐其實早在7年前，已打算拍罷古裝片《武俠》慢慢停止接拍動作片，「嗰時我都成50歲，《武俠》喺高海拔拍攝咁多高難度動作，自己都覺得好叻，都諗住唔好再拍啦！費事到時做唔到水準，自己又唔鍾意用替身嘛！」



完成導演心願



適逢《心魔》導演何宇恆心願是拍動作片，於是小紅姐就答應幫他，順道鋪排自己打女生涯作完美收官，「第一就係想幫導演完成佢嘅心願，自己又可以拍一套又靚又勁嘅作品收官，咁樣就可以鎖住自己唔好再心痕，亦等人哋唔好再搵我拍動作片啦！反正我啱啱拍完《武俠》好fit，51歲都仲應付到，點知導演搞吓搞吓，整到我56歲嗰年先至搞掂個劇本，我就同佢落最後通牒『一定要喺我57歲，即係1月1號前拍完』，不過導演喺聖誕前先至開拍到。」小紅姐不想再做打女，最主要是體力和受傷患影響，「我自己真係無信心再拍動作片，咁多年傷得太多，就算以前我筋有幾鬆，Keep住郁都好，年紀大始終都係會變硬，大動作勉強扯佢，好容易就會再撕裂，我以前好多根撕裂過，已經好傷，老實講自己個膽真係細咗，又唔係賺好多錢，真係無本事再拍。」



拍罷即送入院



拍攝《Mrs K》前，小紅姐專登搵三個教練狂操以防受傷，「我一定要練大隻啲，要搵多啲肌肉去包住啲筋骨，唔係好容易受傷，嗰時我有成6嚿腹肌，真係好fit㗎！所以要求導演拍咗場露背沖涼戲騷吓。」就算做足準備，拍動作片意外始終好難避，小紅姐最終都搞到手㬹和肋骨骨裂，又頸骨移位，最傷是左邊膝蓋半月板，「嗰場戲我條腰俾威也纏住，打橫轉身落地，要靠條腰鎖住成個人，點知我真係唔夠力，鎖得住條腰，鎖唔到小腿，一鬆就fing咗落啲碎石地，左邊膝頭打正落粒石仔度，搞到半月皮摺埋咗，依然上落樓梯都冇力，行路都會痛，但做手術剪咗摺嘅部份，行路就會拐拐吓，所以算係永久傷殘。」電影拍到最尾一場激戰場面，小紅姐更因意外要即刻入院，「講我打完好攰，跑去攬住老公伍佰，點知佢遲咗一步扶唔到我，我一跌手踭就挫咗落地下啲石仔度，搞到手肘骨裂，捱住痛拍埋就即刻入醫院。」







撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



造型：Queenie Yu 化妝：諺小白



場地：如心銅鑼灣海景酒店39樓The Penthouse