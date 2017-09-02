談到國歌、談到中國抗日戰爭，想起很多故事。我小時候住在深水埗的一家商舖，閒着沒事，天天坐在門口看街，經常見到一個「乾淨」乞丐走過，這個乞丐和其他的乞丐很不同，陸軍裝髮型，穿著背心短褲，衣褲雖然已經變得灰白，但頗為乾淨，想是經常洗換。這個乞丐不大講話，街坊都稱呼他「日本仔」。 後來聽爸爸說，「日本仔」是二戰時侵略香港的日軍，戰後日本投降，不知道是甚麼原因，他滯留在香港，一過就是幾十年。我當時覺得他的人生很悲慘，被國家派到異地打仗，最終流落異鄉，與家人永久分離，終生行乞過活。 人的命運難測，就在這個「日本仔」從軍打仗的差不多時候，一個叫岩里政男的日本青年，在日本京都帝國大學讀農...

2017-09-02