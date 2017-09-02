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﻿畫家路難行

2017-09-02 列印
■練畫前準備工夫太多，令小紅姐難抽時間。
■小紅姐的畫作主題多是大自然。
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  年前小紅姐接受本報專訪時，曾表示有意在60歲時退休轉行做畫家，但原來這計劃已推遲了，「我老師話，我想做畫家仲有排學，自己工作真係太忙，真係冇乜時間練，況且我仲有3年先60歲，到時再算啦！」
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