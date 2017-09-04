﻿Danielle師妹同ChiLam合唱 林夏羽 心願港鐵站掛自己海報

名模Danielle師妹、貌似「蔡卓妍」的21歲林夏羽(Ayu)，在江西讀大學時已愛唱歌和夾Band，平日她愛跑步練氣和Keep Fit。今年來港發展Model事業不久，她參加了內地綜藝節目《我想和你唱》，結果她在逾百參賽者中贏得與張智霖（Chilam）合唱的機會。節目出街後，她知名度大增，更有很多人搵她拍電影，不過她一心想做好模特兒這份工，故全部都推卻了，而她未來的目標好簡單：「希望有一日喺港鐵站見到自己嘅海報！」



Ayu在江西師範大學讀書時，因參加歌唱比賽認識志同道合的歌唱發燒友，之後組成樂隊「大腦販賣機」，偶然會有公開表演。畢業後她在朋友介紹下來港做Model，已拍了幾個電視廣告。今年5月，她參加由汪涵和韓紅主持的內地綜藝節目《我想和你唱》，大會會挑選三人入圍，他們在現場要唱出Chilam的名曲《現代愛情故事》，Chilam聽完後要選其中一人與他合唱《歲月如歌》，同場還有香港女歌手麥貝夷。結果Chilam選了她一齊合唱，Ayu稱：「當時好緊張，真係冇諗過佢會揀我。」



92磅未夠瘦



其間兩人拖手、攬腰和面貼面跳舞好Sweet，她透露：「因為同Chilam第一次見，事前又冇綵排，唱完後大家都覺得唱得麻麻，Chilam仲問我要唔要唱多次，但我話唔知。」當導演話OK，兩人隨即落台，她笑言連集郵和抄牌的時間都冇。只是節目出街後，她被對方fans在微博攻擊，指她借Chilam上位、咬字唔正等，她唔開心了一日，幸好有朋友安慰。而她一向鍾意運動，除了打羽毛球，還有跑步，練氣之餘也可以Keep fit，「因為我見到好多外國Model都好瘦，所以我都想瘦啲。」如果沒有工作在身，她每天跑5公里，以她170cm高得92磅，現場睇似乎瘦咗啲，不過她就好滿意。



採訪：李佩儀、譚凱方 服裝：adidas