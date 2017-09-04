  • 2017年9月4日 星期一
  • 27º
  • 86%
熱門： 瑪娃港姐國歌法全運會空氣污染

日報新聞 > 娛樂

﻿克勤開騷拜神做到足

2017-09-04 列印
■克勤開騷在即甚興奮。
■克勤等誠心拜神切燒豬。
Previous Next

  李克勤一連9場紅館演唱會昨晚開鑼，傍晚近7時，克勤聯同台前幕後在場館外進行拜神儀式，數十位粉絲冒雨到場打氣。

  戴上帽子的克勤步出時，粉絲大叫「Good show」，克勤一臉認真，三度向粉絲揮手，繼而親自做足上香、奠酒、化寶及切燒豬等儀式，克勤遞過一片燒豬身邊同事後，自己也有品嚐，隨即站前讓記者拍照，聽到記者亦向他說「Good show」，克勤即甚為興奮地大擺甫士，繼而再向粉絲後，返回後台準備開騷。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd