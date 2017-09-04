據悉，城城是親自送方媛入醫院產房，方媛順利誕下女兒。照日子推算，方媛早在去年底或今年初有喜，懷孕約三個月時和年過半百的城城舉行婚宴。
方媛帶肚嫁 城城做老竇
據悉，城城是親自送方媛入醫院產房，方媛順利誕下女兒。照日子推算，方媛早在去年底或今年初有喜，懷孕約三個月時和年過半百的城城舉行婚宴。
小廣告公司變跨國召車巨企 GOGOVAN發跡地曝光
全港最大網絡傳召貨車平台GOGOVAN風生水起，上周與內地物流公司合併，市值估計達七十八億港元，並向亞洲多個國家進軍。公司三名創辦人均是八十後的「香港仔」，六年前初踏足社會打拼，並無立錐之地，全靠其中...
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回應「金磚失色褪色」論 習近平籲再創「金色十年」
一連三天的第九屆金磚五國峰會昨揭幕，國家主席習近平發表演講，表示金磚國家是世界和平的維護者、國際安全秩序建設者，呼籲拓展金磚影響，推動「金磚+」合作模式；對於部份人質疑「金磚失色、褪色」，他指出，金磚...
2017-09-04
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日本真子公主與同學訂婚 會見傳媒稱或明秋結婚
日皇長孫女真子公主，昨日正式與國際基督教大學學長小室圭訂婚，二人並一同會見傳媒，分享交往經過、訂婚心情，預計二人將於明年秋季舉行婚禮。 日本宮內廳正式宣佈，日皇明仁次子秋篠宮文仁長女真子公主，昨上午根據傳統，與准夫婿小室圭一同前往皇居，舉行請求日皇准許結婚的裁可儀式；宮內廳長官山本信一郎其後宣佈，真子內親王與小室圭已經訂婚。 真子在記者會上透露，二人最初只是點頭之交，直至二○一二年大學舉行交換留學生說明會時，真子坐在小室後方，開啟兩人緣份。真子、小室之後分別前往英國、美國留學，但兩人一直保持聯絡並開始交往。二人拍拖僅一年，小室圭便向真子求婚。 真子表示，她被小室陽光...
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大埔康樂園 約300萬元豪裝 1,166方呎花園屋
大埔老牌豪宅康樂園，由逾千座洋房組成，規模之大實屬少有，而且屋苑背靠綠山而建，獨享自成一隔的清幽寧靜，現市場有3房洋房放售，大屋擁逾千呎花園及車房，並設有總值約300萬元的全新裝修，最新叫價 2,10...
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地緣政治風險升溫 港股九月料反覆向上
港股今年已連升8個月，累升近6000點，9月份能否再下一城，創造9連升紀錄，同時打破07年以來最長的升勢？北韓局勢左右大局。過去十年的9月份雖然升市較多，但分析認為，今個月能否保持升勢，仍取決於外圍因素變化，因北韓再次核試，地緣政治風險升溫，加上美債務上限危機逼在眉睫，預期9月份港股表現多為反覆向上，今日開市料恒指會低開100至200點。 回顧過去10年恒指於9月份的表現，有6次錄得升幅、4次錄得跌幅，而4次錄得跌幅分別為2015年、2014年、2011年和2008年，當中以2008年的9月累跌3245或15.27%最為慘烈，2008年為金融海嘯，其次是2011年的...
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榜首戰火力全開 三獅大無畏
英格蘭上場世界盃歐洲區外圍賽F組作客贈馬爾他四蛋，哈利卡尼為首的鋒線火力全開。今晚主場對斯洛伐克的榜首大戰，三獅有力取勝惟後防欠穩，今仗失守難免，宜捧兩球半「大」。 （有線61、201台周二凌晨2:45直播） 三獅鋒線近期狀態大勇，翼鋒史達寧和進攻中場迪利阿里於英超同樣累積兩球進帳，中鋒哈利卡尼踏入九月腳風轉順，上場世盃外造訪馬爾他梅開二度和交出一助攻，造就國家隊大勝4:0，以十七分續居F組榜首。連同友賽作客2:3不敵法國，英格蘭各賽事近三仗合共轟入八球，惟後防同時亦失掉五球之多，兩球半計連續三仗開大盤。 斯洛伐克僅以兩分落後英格蘭排F組次席，今仗取勝即可升上榜首取...
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小顏秘技 修容法寶
想打造精緻五官與立體輪廓，怎能缺少修容法寶？光影粉與陰影粉向來是塑造立體輪廓的必備物，將兩者配合使用，便能收小顏之效，簡單易用。即Check化妝師為模特兒精心打造的小顏妝，學會一技旁身！文︰Angel...
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伍樂怡大熱倒灶三甲不入 雷莊兒摘港姐后冠 膺雙料冠軍
《2017香港小姐競選決賽》昨晚圓滿舉行，今屆多個環節同時透過無線官方手機平台big big channel（bbc）互動，被指是黑馬的⑤雷莊𠒇最後奪得最上鏡小姐及冠軍后冠，成為雙料冠軍，①何依婷及④...
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社論——創意變商機 推經濟Go Go
由三名八十後「香港仔」以二萬元起家的初創公司、手機應用程式貨運物流平台GoGoVan，宣佈與內地物流公司「58速運」合併，晉身創業「獨角獸」（即市值達十億美元但未上市的科企）行列。三人正積極部署在港上市，一旦成功，是本地年輕人靠聰明才智，成功打開商機的勵志故事，值得有志於在創新路上奮進的新一代人借鑑，只要凝聚成一股社會潮流，必可為香港經濟帶來新的增長點。 GOGOVAN的成立皆因送飯盒而起。七年前，GOGOVAN三位年輕人創辦一家廣告公司，收取客戶廣告費用，將其廣告印在飯盒上宣傳，然後把飯盒免費供應予食肆作外賣之用。惟他們發現，經常找不到貨車送飯盒，於是動腦筋研究，從用戶需...
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沈集成衞冕特首盃 徐雨石梅開二度 莫雷拉開鑼掃五W
昨日新馬季開鑼，莫雷拉繼續獨領風騷，由頭場開始直落贏五W，結果在第六場賽後已提前成為騎師王。至於沈集成與莫雷拉合作憑「四季旺」及「家品皇者」包辦第三口孖寶，前駒更捧走特首盃。而新開倉的羅富全則憑雷神策...
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