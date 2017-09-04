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﻿方媛帶肚嫁 城城做老竇

2017-09-04 列印
■年逾半百的城城被指其妻方媛已誕B。資料圖片
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  下月底就踏入52歲的郭富城，今年4月做老襯迎娶29歲內地模特兒方媛，當時盛傳兩人是「奉子成婚」，但兩夫妻未有證實有關傳言。前日有電台報道指方媛已在養和醫院誕女，並「恭喜晒城城榮升老竇」。記者向城城的經理人小美求證，她回應道「我未收到消息，其私人事不回應，是一份尊重」。

  據悉，城城是親自送方媛入醫院產房，方媛順利誕下女兒。照日子推算，方媛早在去年底或今年初有喜，懷孕約三個月時和年過半百的城城舉行婚宴。
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