﻿伍樂怡大熱倒灶三甲不入 雷莊兒摘港姐后冠 膺雙料冠軍

《2017香港小姐競選決賽》昨晚圓滿舉行，今屆多個環節同時透過無線官方手機平台big big channel（bbc）互動，被指是黑馬的⑤雷莊𠒇最後奪得最上鏡小姐及冠軍后冠，成為雙料冠軍，①何依婷及④黃瑋琦則分別獲亞軍及季軍；⑧伍樂怡雖打入五強卻大熱倒灶，三甲不入！本報記者



今年度香港小姐競選決賽昨晚舉行，十位候選佳麗分成五組，一對一進行big big channel同步直播對決，鬥快贏取網民十萬個「心心」，⑥邱晴被黎諾懿問是否喜歡他，又要求餵食蛋糕，邱晴不欲對方食口水尾而執手用叉柄餵食，火速獲派十萬個「心心」，但最終由⑩張寶欣獲最多「心心」勝出，更由胞姐、去年的友誼小姐得主張寶兒頒獎。



贏最上鏡小姐



②李清心和⑦黃凱琪其後被淘汰，八強佳麗隨即換上泳裝接受答問考驗，今年無線改為由bbc觀眾即時出題，當有觀眾問⑤雷莊𠒇若發現自己是陳百祥（阿叻）的女兒會怎樣勸對方相認？雷莊𠒇就答要看他的狀態。雷莊𠒇全晚表現甚佳，奪最上鏡小姐獎後與①何依婷、④黃瑋琦、⑧伍樂怡及⑩張寶欣打入五強。賽前大熱伍樂怡最後未能殺入三甲，結果由雷莊𠒇摘后冠成為雙料冠軍，何依婷獲亞軍，季軍則為黃瑋琦。



現年23歲的出爐冠軍雷莊賽前抽中試戴冠軍后冠，最終打破「魔咒」真的奪冠，她在賽後表示，滿意自己表現，自知在問答環節失分，她亦希望女孩子要愛自己，別注重輸贏，最終獲鄭裕玲的兩票令她奪冠，雷莊坦言當時很緊張！她又透露，稍後會將自己的名字「」字，修正為「兒」字。



大熱倒灶的伍樂怡賽後就否認因自己的「大熱光環」感壓力，她說自己已盡力，最滿意在感言部份的表現，她認為自己失分最多是跳舞部份。問到會否因為最重要兩票由鄭裕玲一人決定感到不公？伍樂怡說：「不會說公平與否，每年不同賽制，這樣才新鮮感。」