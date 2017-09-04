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﻿心穎透視誘惑搶風頭

2017-09-04 列印
■心穎性感現身紅地氈。
■陳凱琳露肩高貴亮相。
■左起：上年度港姐陳雅思、馮盈盈、劉穎鏇及張寶兒昨晚卸任。
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　　12年港姐亞軍黃心穎、12年港姐冠軍陳凱琳、去年港姐冠軍馮盈盈、亞軍劉穎鏇、季軍陳雅思，以及友誼小姐張寶兒等，昨晚盛裝亮相港姐決賽紅地氈，穿上珠片晚裝、腰側大玩若隱若現透視誘惑的心穎最性感大搶風頭，但她卻不慎透出「缽仔糕」及紅色內褲邊！

　　心穎坦言刻意襯色，即使走光也不覺眼，她又稱雖然擔任③梁雯蔚的導師，但絕對公平公正不偏心；之前綵排令她有當年參選的感覺，聽到港姐主題音樂即坐得端正。

　　至於陳凱琳露肩亮相，她笑言走高貴路線，講到擔任⑧伍樂怡的導師，陳凱琳坦言小小偏心，力撐對方在她眼中沒有跌Watt，最欣賞其謙虛態度，又讚昨晚神秘對決環節精采。
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