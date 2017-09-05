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﻿《慌槍走板》貴州晒冷造勢

2017-09-05 列印
■《慌槍走板》台前大合照留念。
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　　英皇影業等公司出品、情節曲折荒誕喜劇電影《慌槍走板》開機拍攝後，昨日首度開放媒體探班，吸引眾多傳媒到場採訪。該片導演饒曉志帶領來自兩岸的主要演員：陳建斌、任素汐、潘斌龍、章宇、王硯輝、九孔等劇組，在拍攝地、內地貴州都勻市出席見面會造勢，台前幕後在會上暢談拍攝該片點滴和心情，場面熱鬧。

　　陳建斌曾經憑自導自演荒誕喜劇《一個勺子》，勇奪金馬影帝及最佳新導演獎，談到為何接拍《慌》片時，他直言是被劇本和導演的魔力吸引！饒曉志盛讚陳建斌為「神級演員」，陳建斌聞言亦惺惺相惜，封饒為「神級導演」！
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