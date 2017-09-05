﻿《慌槍走板》貴州晒冷造勢

田泰安於去周日開鑼戰策「五十五十」開齋，打破之前三季開鑼戰無馬贏的魔咒，昨日晨課上其心情亦特別輕鬆。田泰安表示既然今季有個好的開始，當然會把握機會繼續搶攻，希望贏到更多頭馬。明晚谷中開鑼戰，田泰安認為六匹座騎中，以「一道」和「奇真」最有機會替他增添頭馬進帳。 呂廄的「一道」前季抵港後，曾被澳洲馬會因交易問題而要求禁賽，及後則受傷患影響，故整整一年沒有上陣，幸好在呂健威的悉心打理下，「一道」上季終可上陣兼表現不斷進步，季尾更在谷草千二米連捷，明晚再跑同程，田泰安說︰「雖然『一道』上季最後一戰是險勝對手，但當時牠已是季內第十二次上陣，對手不乏惡馬之下，表現實極出色。『一道』今季...

2017-09-05