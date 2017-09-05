﻿myTV SUPER 今日上架《那年花開月正圓》與內地同步點播

孫儷、陳曉、胡杏兒和何潤東主演的內地重頭劇《那年花開月正圓》，改編自清朝末年「女商聖」周瑩的真實事跡。四人在劇中感情關係複雜，孫儷與胡杏兒是情敵，後來成功嫁畀何潤東，不過何潤東早死，孫儷又與陳曉變成「歡喜冤家」，但最後她都是為愛獨守一生，並憑一己之力重振夫家大業，以獨有的聰慧和毅力解決種種困難，在商場上叱咤風雲。此劇將與內地同步點播，今日在myTV SUPER正式上架，每日更會連環上兩集，令觀眾睇得更過癮。



此劇以陝西省涇陽縣安吳堡吳氏家族的史實為背景，講述周瑩（孫儷飾）於1884年跟隨養父周老四到關中，輸光錢財的周老四將周瑩賣到沈家當丫鬟。周瑩逃跑時躲進吳家東院大少爺吳聘（何潤東飾）的轎中，頗具商業頭腦的她受到吳蔚文的賞識，被獲許留在吳家。沈星移（陳曉飾）懷疑沈家大少爺被吳聘暗殺，出手將其打傷。為救昏迷的吳聘，周瑩嫁入吳家沖喜。其後二人慢慢建立感情，可惜吳聘最終身亡，吳家處境困窘，周瑩決定重振吳家東院，她入股陝西機器織布局，卻遭受朝廷反對洋務運動勢力的打擊，陝西機器織布局面臨重建，她也入獄了。



孫儷壓力大發噩夢



為救深陷牢獄的周瑩，吳家交出陝西機器織布局的所有股份，以及與洋商的生絲合同換回她一命。出獄後的周瑩重燃鬥志建立涇陽布廠，吳家產業再次有了起色，她更用自己的方式成功重振吳家大業。周瑩一生在錯縱複雜的情感瓜葛與家族矛盾之中，最終貫通東西方經商之道，造就她成為晚清「女商聖」的傳奇。現時育有一子一女、下月就踏入35歲的孫儷，早前自曝接拍此劇後一直發噩夢，「不是被追殺就是考試不過關，問中醫說是壓力太大。」於是她將自己的擔心和對劇組的要求告訴導演丁黑，一向要求高的他竟不用她熬夜，她更笑指拍攝期間沒有被導演罵好開心。



懷孕杏兒淋雨被打



與孫儷有多場對手戲的胡杏兒，劇中飾演秦商大家閨秀胡詠梅，外表溫文爾雅，但因對感情太執着，結果無緣嫁給吳家大少何潤東，與孫儷演變成情敵。胡杏兒表示拍劇大半年，由秋天拍到冬天，經常香港、無錫兩邊飛，她說：「我本身好欣賞孫儷，佢一日拍十幾二十場戲，好敬業，又唔會NG，佢好有準備、做足功課。」而胡杏兒同樣專業，有場戲講俞灝明迫她在屋外淋雨，當時是冬天，天氣超凍，但她二話不說就直接演了，但原來當時她已懷孕，所以後來有場戲講她與孫儷對打，她笑言事前要跟對方講清楚，希望她手下留情，十分搞笑！此劇每日會上架兩集，但周六只得一集上架，大家要留意上架日子及時間有可能隨時更改。



撰文：李佩儀