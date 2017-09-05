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﻿揼本製作

2017-09-05 列印
■由劇組搭建的攝影棚好壯觀。
■劇組到內地不同地方取景。
胡詠梅（胡杏兒 飾） 知書識禮、才貌雙全的胡家大小姐，與吳聘是青梅竹馬的好朋友。
周瑩（孫儷 飾） 吳家東院大當家，她八面玲瓏、做事果斷，丈夫吳聘早逝，憑一己之力撐起整個吳家。
沈星移（陳曉 飾） 外表是一個紈絝子弟，從小備受寵愛、好搶風頭，內心卻不失陽光、單純和善良。
吳聘（何潤東 飾） 吳家東院大少爺，溫文儒雅、仁義慷慨、卓爾不群，可惜不幸早逝。
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據知，此劇劇本創作時間長達5年，為了真實還原吳家商業帝國的繁榮昌盛，劇組特地搭建了逾萬平方米的大型攝影棚，拍攝取景更跨越了全國五省一市，製作認真 又揼本！

角色介紹

今次有俊男美女擔任主角，除了孫儷和何潤東之前合作過外，與其他人都是首次合作。
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