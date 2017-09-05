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﻿大肚杏兒操勞激親老公

2017-09-05 列印
■腹大便便的杏兒精心打扮亮相。
■軒仔（中）和定欣（右）等亦有捧場。
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  胡杏兒有份創辦的時裝品牌昨晚舉行時裝展，「胡說八道會」的好姊妹胡定欣、姚子羚、黃智雯、胡蓓蔚及李施嬅紛現身力撐，眾好姊妹亦稱，可為杏兒擔任模特兒，同場還有張敬軒、宣萱與陳敏之等到來捧場。

  腹大便便的杏兒昨晚仍穿高跟鞋，並坦言為籌辦是次大型活動，老公李乘德因擔心她會過於操勞而「詐型」。她說在上海的分店將於下月開幕，她的預產期是下月底，故不能出席。問到腹中BB性別？杏兒說她着醫生暫不要「揭盅」。
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