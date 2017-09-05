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﻿BabyJohn澄清老婆未有喜

2017-09-05 列印
■BabyJohn（左）等舉杯慶祝新店開幕。
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  蔡瀚億（BabyJohn）、林敏驄 林盛斌（Bob）及張繼聰和鄭欣宜等，昨日齊出席旺角HMV旗鑑店開幕禮。

  有報道指BabyJohn的太太懷孕，他昨日否認其事，笑謂已收到Bob的恭喜短訊，「你知佢（Bob）係『繁殖學會會長』，呢方面請教佢就不得了；o依家同阿聰合作拍戲，阿聰響呢方面又係專家！」Bob就笑言會介紹中醫給Babyjohn，亦提議他與太太要有更多時間在一起。阿聰就建議Babyjohn夫妻玩角色扮演，重拾校園Feel添情趣！
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