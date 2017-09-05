﻿出爐港姐冠軍懶理負評 雷莊𠒇直播舌戰網民 誓不放棄后冠

《2017香港小姐競選》前晚落幕，隨即惹起熱議，有網民指出爐港姐冠軍雷莊𠒇貌醜，亦有網民質疑港姐「校長」鄭裕玲（Do姐）主宰冠軍得主，力批賽果不公。雷莊𠒇昨於個人社交網站進行網上直播「舌戰」網民，她強調不介意被負評，並指挑起罵戰的人令她感到傷心、失望；她其後出席港姐活動時，再力撐今年的賽制專業、無問題！







應屆香港小姐競選各獎項得主前晚誕生，引起不少網民爭議，有網民批評冠軍雷莊𠒇貌醜不配奪冠軍后冠，繼而再炮轟賽制不公，由港姐「校長」的鄭裕玲（Do姐）「操控」誰是冠軍。雷莊𠒇昨先在個人社交網站進行直播，為自己發聲，她強調會尊重不同人的意見，亦不介意網民給她的負評。對於被指有富爸爸，雷莊𠒇就指相信媒體報道的網民「不夠聰明」。她又稱，為挑起罵戰的網民感到傷心、失望，想不到香港至今仍然保守，又認為網民有言論自由，但她不懂看中文，無意浪費時間去翻譯，並直言「不會因反對聲音而放棄后冠」。



「放眼荷里活」



雷莊𠒇隨後聯同亞軍何依婷、季軍黃瑋琦及「big big channel最受歡迎香港小姐」張寶欣晤傳媒，談到被批貌醜，雷莊𠒇從容表示：「世界咁大冇可能取悅所有人。（會否箍牙？）唔會，我怕痛。自己放眼荷里活，荷里活唔介意有哨牙。」至於賽制被指兒戲，她說：「評判都係專業，佢哋睇得出我潛質，呢個賽制冇問題。」亞軍何依婷稱滿意賽果，整個過程都沒有後悔，談到有網民認為她才是冠軍，何依婷稱雷莊𠒇是實至名歸，又說：「Do姐係『美麗大學』嘅校長，校長話事係正常。」



Do姐否認造馬



至於飽受網民攻擊的Do姐，昨午在電台節目解釋她手上多一票是跟從無線新的競選方式，她也是憑良心選出雷莊𠒇為冠軍，絕無任何造馬成份。另外，15年港姐冠軍麥明詩昨出席活動時，稱貼中冠及季軍，又覺得觀眾毋須替大熱倒灶的伍樂怡不值，因獲觀眾支持反而有更多工作機會。談到今年賽制是否公平？麥明詩認為世上沒有絕對公平，佳麗透過這平台展現自己的努力，某程度上是公平。



本報記者