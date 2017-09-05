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﻿六落選佳麗獲「獎」

2017-09-05 列印
■左起：李清心、梁雯蔚、伍樂怡和金美黎決賽後參與「復活賽」。
■邱晴（右）與黃凱琪亦有得獎。
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  六位落選港姐佳麗前晚於決賽後參與無線舉行的《big big channel落選香港小姐競選》，最後黃凱琪得到「最佳腳踭大獎」、梁雯蔚獲「最佳髮腳大獎」、金美黎得「超友誼小姐大獎」、李清心是「最唔想上鏡小姐獎」得主、大熱倒灶的伍樂怡獲「最誘惑TV Body獎」，邱晴就被封「落選冠軍」，她領獎時苦笑反問：「多謝，我冇諗過拎呢個獎，其實係咩嚟㗎？」

  問到對該節目的感受，伍樂怡認為不感到「玩大咗」，「感覺幾輕鬆，起初唔知節目做乜嘢，而家覺得幾有娛樂性。」談到司儀笑稱頒「豬肉獎」給她們，難道沒感到不快？她說：「唔會太介意個獎，當遊戲咁玩。」
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