﻿陳小春如期錄影《爸爸5》

任達華、陳小春及伍允龍等前晚出席新片《黑白迷宮》首映。屢演社團大哥的華哥表示希望有機會自導自演一套關於機場特警的電影，早前更專誠邀請一班機場特警跟自己合照，放在枱頭鞭策自己操fit。



同場的小春表示今次是自《古惑仔》後，再度與華哥合作，獲對方傳授海外投資之道。對於有傳《爸爸去哪兒5》遭內地廣電總局以「涉過度消費明星子女」為由抽起，小春坦言未有聽聞，翌日仍要回內地拍攝，他說：「起初我也擔心這個問題（指過度消費子女），但老婆（應采兒）叫我試試，因為兒子上學後便沒機會。我好享受兩父子拍攝時有交流及互動，就算他駁我嘴，我也覺得好正，但父子檔拍廣告就未必會了。」