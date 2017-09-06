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﻿舒淇減產享受人生

2017-09-06 列印
■舒淇認為最重要的是身體健康。
■吳雨霏以透視裝現身。
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  舒淇昨以低胸裝性感出席一化妝品牌展覽活動，同場有另一位人妻吳雨霏（Kary）。有指剛過去的周日是舒淇與老公馮德倫的結婚一周年紀念日，舒淇否認及拒透露具體日期，並說因老公不在港，故沒特別慶祝，也沒有送禮物。

  對於被指有意減產，舒淇坦言十幾歲工作至今沒休息，是時候把事業「放低少少」，享受人生，她笑言新目標是「想懶、食極瞓極都唔肥」。至於被指戴齊心結手繩、掛多個御守及減產準備生BB等，舒淇否認有關傳言，並稱通常戴來保出入平安，很多事順其自然，近年覺得最緊要的是身體健康。
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