紐約城今季美職主場氣勢磅礡，但周三聯賽獨腳戲有多名主力因出席國際賽而缺席，有年輕小將莊拿芬路易斯挺身好也無補於事。對手肯薩斯體育會火力分散，而且剛重上勝軌，今仗作客也有力搶分，故雙方握手言和的機會較高。 （無線myTV super頻道302周四早上7:30直播） 今季美職十三次主場出擊，紐約城豪取九勝三和一負，更是自四月1:2不敵奧蘭多城後，至今未嘗一敗，地頭威力可見一斑。然而，該隊中場恩高靴里拉、阿歷山大寧治、洛尼華萊士等主力因出席國際賽而缺陣，至於陣中首席射手的西班牙國腳韋拿，儘管已提早返回球會，但因拉傷大腿肌肉今戰未能披甲。 即使陣容殘缺不全，仍不損紐約城主帥韋拉信心...

2017-09-06