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﻿低胸CL尖沙咀「快閃」賣口乖

2017-09-06 列印
■CL以低胸裙性感現身。
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  前韓國女團2NE1成員CL，昨抵港於尖沙咀出席一品牌的旗艦店開幕禮及主持剪綵儀式。CL穿上一襲綠色低胸裙現身，為防走光不時用手按實胸前位置，又拉直裙身。

不過CL由步出店外至儀式完畢僅現身9分鐘，加上是次活動不設訪問環節，與粉絲互動不多，難怪只得約20名粉絲捧場；當大會司儀問曾數次來港的CL對香港印象和感覺如何？CL亦大賣口乖，說覺得香港的粉絲很熱情，令她每次來港也很開心呢！
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