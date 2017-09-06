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﻿半億身家 新購400萬工廈 「樓王」Bob唔分物業畀四子女

2017-09-06 列印
人生勝利組 ■37歲嘅阿Bob因為識講嘢又反應快，愈撈愈掂，由十幾年前同老婆住旺角200呎蝸居跳到住3千呎加多利山豪宅，買磚頭成「隱世樓王」。
3000呎大屋 ■租住加多利山嘅阿Bob鍾意大屋一層過有3000呎，小朋友有足夠空間玩，而且校網好，係佢dream house，嚟緊打算幫阿囡轉讀國際學校。
250萬新玩具 ■除有一部60萬Vellfire七人車方便接載子女，早前阿Bob一擲250萬購入Benz AMG G63四驅車（圖）。
添丁旺財 ■孻仔上月出世腳頭旺，帶挈父親短時間吸金150萬。
澳門Talk show ■近日，阿Bob為宣傳其有份主演嘅新電影《西慌極樂：太爆.太子.太空艙》，專登笠頭遮樣做咗個街頭實驗，喺筲箕灣街頭問人攞錢。阿Bob與途人鬼馬互動堅爆笑，快啲上東周fb睇足本笑片啦！
10個物業揸手 1. 旺角廣華街仁安大廈×2個（900呎 市值1千萬，771呎 市值700萬） 2. 長沙灣單幢式200呎小型單位×2個 每個300萬 3. 深水埗單幢式200呎小型單位×4個 每個300萬 4. 旺角好景商業大廈寫字樓 300萬 5. 葵涌和豐工廈 1000呎 400萬 合共 $4,200萬
近期吸金150萬 1. 電影《我的情敵女婿》片酬30萬 2. 電影《狙殺密令》片酬30萬 3. 司儀7.5萬×4 4. 代言 60萬 合共 $150萬
賀歲電影 ■近日Bob忙同劉嘉玲合拍英皇賀歲電影《我的情敵女婿》，嘉玲姐大讚人父好生得。
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　　育有3千金嘅林盛斌（Bob）上月尾四度做老竇喇！因為老婆阿Pearl有妊娠糖尿病，產前要日打四針「保命」，仲要忍受順產十級痛，為林家添個「慈菇椗」，媽媽勁偉大。幸而阿Bob口中嘅7磅重「大兜仔」腳頭超好，帶挈Daddy近日連接兩部電影、4個司儀騷及做埋家品代言人，極速吸金150萬。加上啱啱成交嘅400萬葵涌工廈單位，共有十個物業揸手嘅林盛斌十年間身家暴升至半億。不過佢堅持「成功需苦幹」，將來唔打算分樓畀四子女喎！

終於追到小王子嘅阿Bob，近日認真忙，通宵拍戲又多嘢撈，搞到阿囝出世大日子，除幫老婆剪臍帶，帶3個囡囡去醫院探媽咪外，之後就要拜託家人照顧兩母子，坦言內心有愧。無晒親子時間卻換來多桶金，37歲已坐擁半億身家嘅阿Bob笑說：「我做到氣咳賺返嚟，因為藝人太忙，投資股票冇時間睇住個市，所以買磚頭較穩陣。」不過，他無意將物業分給4個寶貝仔女，他認真說：「物業係我同老婆，就算個仔都唔會有我嘅『丁權』。我希望教佢哋要努力要靠自己，將來成家立室自己搞掂，咩送樓做嫁妝、新房等乜都無，父母會幫手，但唔係送物業囉，反而有幫佢哋買過百萬教育基金，為讀大學做準備。」

孻囝無丁權

　　問到送乜厚禮感謝太太冒險生仔？他坦言對太太極唔好意思：「呢排由朝到晚拍戲，搞到瞓都冇得瞓，好彩太太好體諒，仲叫我放心工作冇詐型。3姐妹又好乖，除送心意小禮物畀媽咪，又好照顧個細佬。屋企多個新成員，經濟比以前係壓力大咗，有得做就做。我好希望學好國語北望神州，向王祖藍咁成功進發。反而老婆最想我畀多啲時間陪小朋友。其實我成副身家都係老婆，結咗婚之後一直都係佢負責管理我所有收入。」最後，阿Bob重申唔係刻意追仔：「就算係四條女一樣隨遇而安。我一定唔會偏心，我反而對個仔要求會更加嚴格，除咗佢係唯一男仔，日後我有乜事佢要睇住個家，照顧一屋女人，我要求佢對自己、對社會、對家庭有貢獻，做個有責任感嘅人，要比爸爸叻。」

採訪：方騫平
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