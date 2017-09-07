﻿老公陷疑似出軌醜聞 翁為德：鄒兆龍對得起家人

被指出軌、遭疑似「小三」Po相爆料指控有更多「情婦」的鄒兆龍，其妻翁為德昨通過經理人發出聲明力撐鄒兆龍，並指全家亦會在他的身邊支持他！



翁為德在聲明中透露，兩夫妻一起近28年，大讚鄒兆龍向來有責任感，自己絕對信任老公，一家人會站在老公身邊支持他，「他所做的事都對得起自己、對得起家人，我和三個孩子都會站在他身邊支持他！對於近日的事件，不僅沒有打亂我們的家庭，反而更令我們更加珍惜對方，愛護我們的孩子。」鄒兆龍亦有在網上轉發老婆的聲明，疑似「小三」隨即在網上發文「挑機」，更讓有曖昧內容的疑似偷情說話語音檔在網上流傳，再度令不少網民議論紛紛！