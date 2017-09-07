﻿曾志偉戥Do姐無奈

今屆港姐被全城圍插，一插Do姐造馬二插冠軍樣衰，曾任多屆港姐司儀的曾志偉坦言製作水準的確慘不忍睹，他說：「今年是港姐45周年，卻變成一個為big big channel做的廣告節目，失去了向港姐致敬的意義，看得很不舒服！」



志偉更直指賽制有問題，因為導師與評判的身份不應重疊，避免因私心而影響評審過程，亦戥嘟姐慘。「我覺得她有少許無奈，其實嘟姐可能早知賽果，因為沒理由知道第三名卻又不知道其他，但臨時臨急叫她怎樣說呢，最後嘟姐唯有講句『都係呢個啦！』了事。」