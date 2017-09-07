志偉更直指賽制有問題，因為導師與評判的身份不應重疊，避免因私心而影響評審過程，亦戥嘟姐慘。「我覺得她有少許無奈，其實嘟姐可能早知賽果，因為沒理由知道第三名卻又不知道其他，但臨時臨急叫她怎樣說呢，最後嘟姐唯有講句『都係呢個啦！』了事。」
曾志偉戥Do姐無奈
志偉更直指賽制有問題，因為導師與評判的身份不應重疊，避免因私心而影響評審過程，亦戥嘟姐慘。「我覺得她有少許無奈，其實嘟姐可能早知賽果，因為沒理由知道第三名卻又不知道其他，但臨時臨急叫她怎樣說呢，最後嘟姐唯有講句『都係呢個啦！』了事。」
理大工程生研製 港產電跑 下月出征
香港年輕人不畏人言，敢於創新。理工大學機械工程學系畢業生鄧梓聰，兩年前萌生製作方程式電動賽車的念頭，起初遇到冷嘲熱諷，有人對他說：「無可能㗎！」他不放棄，感動身邊人，召集多個學系共七十名學生全情投入，...
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陝西孕婦醫院墮樓亡 跪家屬求剖腹片曝光
陝西一名孕婦，上周在醫院留醫待產期間離奇墮樓身亡，家屬事後表示孕婦陣痛難忍，惟院方拒絕替其剖腹產子。院方公開事發前閉路電視片段，顯示孕婦兩度下跪，要求家人簽名同意她剖腹產子；而死者丈夫則反駁，其妻子只是劇痛跪地。當地衞生部門已調查事件。 事發在上周四，孕婦馬茸茸在陝西省榆林市第一醫院綏德院區住院部墮樓身亡。院方事後稱，該名孕婦順產風險高，故建議她剖腹產，婦人要求家人簽名同意但遭拒絕，孕婦在陣痛難忍下自殺輕生。院方又表示，事發窗台符合建築安全標準，並無意外墮樓可能。 醫院並公開事發前閉路電視片段，聲稱孕婦因陣痛難忍，多次離開待產室，要求家人同意剖腹產，其間兩度下跪；而醫護人員...
2017-09-07
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反廢除「追夢者」美各地爆示威
美國總統特朗普宣佈撤銷前總統奧巴馬任內推行「童年入境者暫緩遣返計劃」（又名「追夢者」計劃），約八十萬名計劃受惠者面臨遣返原居地；特朗普表示，決定並非針對「追夢者」，強調自己很愛有關人士，故促請國會在六...
2017-09-07
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碧濤花園三房803萬易手
據星島地產網報導，二手再錄上車客市價承接個案，中原市務經理關煜裕表示，沙田碧濤花園1座中層C室，面積764方呎，3房連套房間隔，以803萬元易手，呎價10510元。據了解，原業主於11年以513萬元購...
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儲局副主席費希爾辭職 美股喘定 陰霾未散
美股周二大跌超過200點後，周三早段回升，儘管環繞北韓核威脅的緊張情緒未完全消退，加上再有颶風來襲、發債上限期將至等憂慮，但市況暫見緩和。杜指今晨四時收報21807點，升54點。另外，聯儲局副主席費希爾（Stanley Fischer），以個人理由提出辭職。 杜瓊斯工業平均指數收市報21807點，升54點；納斯達克指數收報6393，升17點。滙控（005）美國預託證價格報74.54港元，較香港收市價跌0.01港元；騰訊（700）報326.83港元，較香港收市價升2.63港元。 聯儲局副主席費希爾以個人理由提出辭職，在下月13日離任，他的任期到本於明年6月才屆滿。 七...
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鄭智領紅憾別世盃
周二世界盃亞洲區外圍賽A組最後一輪，中國雖然作客2:1打敗卡塔爾，但仍然無緣俄羅斯決賽周。三十七歲老隊長鄭智更因職業犯規被逐，第四次衝擊世盃夢碎，亦很甚可能以紅牌劃上個人世盃外句號。 國足今仗必須取勝才有望晉身決賽周，全場採取主動，但易邊後兩分鐘被卡塔爾前鋒阿費夫先拔頭籌，落後0:1。國家隊七十四分鐘由中場肖智追和，惟鄭智為阻止對手單刀不惜職業犯規即被逐，十人應戰之下國足反憑前鋒武磊八十四分鐘再入一球，反勝卡塔爾2:1。 然而，敍利亞和烏茲別克同日均打和成功取分，中國最終只排第五出局。鄭智已經三十七歲，今仗勢成為他代表國家隊征戰世盃外的絕唱，對於以紅牌終結世盃之旅，...
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Bulli Edition特別版 T6 Transporter 跑格挑機
近年福士T6 Transporter得到本地商用貨Van業界熱捧，廠方最近引入了一款名為Bulli Edition的七十周年特別版，加上全套ABT車身包圍及18吋胎軨等，配合2公升柴油雙Turbo引擎...
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《戰狼Ⅱ》內地票房衝60億 吳京難忘拍水中打戲
吳京自編自導自演、中國有史以來最賣座電影《戰狼Ⅱ》昨晚在港舉行首映禮，該片在內地上映逾一個月仍「戲」勢如虹，截止昨日票房收逾55.8億元！吳京受訪時透露拍攝該片落水打鬥戲期間差點送命，又稱對票房沒目標...
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社論——社會硬軚 土地死結難解
上屆特區政府被形容「盲搶地」，仍未能有效開拓更多土地。香港缺乏公私營房屋供應的問題，愈見尖銳，受影響的人亦愈來愈多，社會須盡快採取行動，落實具體的應對解決方案。由特首委任成立的土地供應專責小組，於昨天召開首次會議，工作重點之一，是醞釀一次社會大辯論，就如何增闢土地，提出可行的方法，並達成社會共識，而先決條件，是以人為本，找出最大公約數，爭取各界願意妥協。 樓價飆升，年輕家庭望樓興歎，不單是住的實際問題，還會削弱下一代對香港的歸屬感。而大批基層被逼擠身劏房，居住環境惡劣，是香港這個國際城市的大諷刺。土地短缺，連帶公營房屋供應也緊張，市民輪候上樓的時間愈來愈長。 覓地面對種種障...
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勇敢傳說補上捧盃
昨晚唯一錦標是公益金盃，結果由「勇敢傳說」爆冷取勝，而田泰安、莫雷拉和呂健威齊齊梅開二度，前兩者雖然所獲分數相同，但田泰安另有一席殿軍，最終成為騎師王。 「勇敢傳說」今仗後備補上，結果在蔡明紹...
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