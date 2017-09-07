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﻿Eason因為陳百強學音樂

2017-09-07 列印
■同電影音樂總監梁翹柏出席的Eason透露戲中飾演內地領導，雖只出場2分鐘，但造型充滿喜劇效果。
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　 前晚，陳奕迅出席有份客串的電影，由《失戀33天》金牌賣座編劇鮑鯨鯨打造的青春校園喜劇《閃光少女》的慈善首映晚會，即場學玩揚琴嘅Eason表示今次客串全因受劇本感動，希望藉此打破中、西樂的隔閡及推廣中國傳統樂器。

　　Eason憶述當年媽咪見到15歲嘅陳百強已成為全港電子琴比賽冠軍，故立志送他學音樂，所以佢5歲已學琴，但當時只學了西洋音樂，希望稍後能與中樂團合作。
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