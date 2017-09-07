﻿Eason因為陳百強學音樂

周二世界盃亞洲區外圍賽A組最後一輪，中國雖然作客2:1打敗卡塔爾，但仍然無緣俄羅斯決賽周。三十七歲老隊長鄭智更因職業犯規被逐，第四次衝擊世盃夢碎，亦很甚可能以紅牌劃上個人世盃外句號。 國足今仗必須取勝才有望晉身決賽周，全場採取主動，但易邊後兩分鐘被卡塔爾前鋒阿費夫先拔頭籌，落後0:1。國家隊七十四分鐘由中場肖智追和，惟鄭智為阻止對手單刀不惜職業犯規即被逐，十人應戰之下國足反憑前鋒武磊八十四分鐘再入一球，反勝卡塔爾2:1。 然而，敍利亞和烏茲別克同日均打和成功取分，中國最終只排第五出局。鄭智已經三十七歲，今仗勢成為他代表國家隊征戰世盃外的絕唱，對於以紅牌終結世盃之旅，...

2017-09-07