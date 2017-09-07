﻿《戰狼Ⅱ》內地票房衝60億 吳京難忘拍水中打戲

吳京自編自導自演、中國有史以來最賣座電影《戰狼Ⅱ》昨晚在港舉行首映禮，該片在內地上映逾一個月仍「戲」勢如虹，截止昨日票房收逾55.8億元！吳京受訪時透露拍攝該片落水打鬥戲期間差點送命，又稱對票房沒目標，笑言完成任務已鬆一口氣。對於有傳曾被合作《殺破狼》的甄子丹「打壓」，吳京則否認其事。



現年43歲的吳京集編導演一身，打造新作《戰狼Ⅱ》自7月底在內地開畫後，票房走勢凌厲，成為中國最賣座電影，截至昨日於內地已收逾55.8億，直撲60億大關，該片亦將於今日在港上映。吳京昨在港接受傳謀訪問及出席《戰Ⅱ》首映禮，對於電影大收旺場，吳京坦言對票房沒目標，製作團隊有1,700人付出很多，當中20人被蜘蛛咬過，有人被獅子咬過，更有人被槍指嚇，他拍落水戲時也差點喪命呢！



感激伯樂提攜圓電影夢



吳京謂：「電影放映後已不屬於自己，一切光榮由觀眾評價，當有8億票房時好開心，部戲花2億製作費，完成任務就鬆一口氣。香港為宣傳最後一站，亦是我電影夢的開始，多謝帶我來香港的Ba叔（陳達志）、陳木勝、黃柏高等，跟他們聊天學到很多才可完成這部戲。」談到抵押物業投資《戰Ⅱ》，吳京笑說上個月已不用租樓了，又透露《戰狼》三部曲已有劇本，拍第一部時世界不看好，但十年間有很多改變，劇本要調整，會講及家國情懷及男女主角的感情。



主動棄《殺破狼》唯一對白



有傳05年拍攝《殺破狼》時曾被甄子丹「打壓」，吳京否認其事道：「前幾天跟子丹、李連杰碰面，子丹有恭喜我。（子丹稱當年曾拍枱要求加你的戲份？）我是演員，最好問導演。（曾被刪戲？）有一句對白，但我覺得那句不要講，感覺更冷酷！」問到認為與子丹誰較打得？吳京笑說：「我們打麻將，大家圈中人不如拍好電影，少一點挑撥。」



另外，吳京昨晚聯同《戰Ⅱ》女主角盧靖姍，在尖沙咀出席該片首映禮。盧靖姍於08年已跟吳京合作過《狼牙》，她大讚吳京很努力，《戰Ⅱ》票房大收，有否分紅就要問吳京了。



本報記者