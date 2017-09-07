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﻿功夫小子打天下

2017-09-07 列印
■吳京拍《殺破狼》開始為港人熟悉。
■吳京（右）在《殺破狼2》與張晉打鬥戲甚精采！
■吳京曾客串《盜墓迷城3》。
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吳京於6歲時加入北京武術隊，動作影星李連杰亦為他的師兄，吳京約12歲成為全國武術少年組比賽拳、槍、刀冠軍，隨後獲袁和平賞識而入行，出道21年拍過無數武打電影及電視劇。05年更獲經理人黃柏高（Paco）引薦，獲「Ba叔」陳達志力捧，「殺」到香港拍下《殺破狼》；電影中吳京雖沒有對白，不過他與甄子丹的後巷對打戲卻拳拳到肉，令人印象深刻！吳京此後陸續在港拍下多部電影，其間更曾客串荷里活電影《盜墓迷城3》，飾演殺手一角，與李連杰有對手戲。圖：劇照
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