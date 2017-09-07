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﻿鐵漢柔情愛妻顧家

2017-09-07 列印
■吳京為老婆揼骨，錫老婆錫到燶！ 網上圖片
■吳京稱稍後要抽空多陪伴家人。 網上圖片
■吳京自幼習武，練得一身好武功。 資料圖片
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　　吳京練得一身好武功，私底下卻非常疼錫內地歌手老婆謝楠及寶貝兒子吳滺，吳京與太太婚後各有各忙，不過吳京曾試過抽空炮製法國大餐為老婆帶來驚喜，盡展鐵漢柔情一面！吳京上月中接受本報獨家訪問也表示工作忙碌，3歲的仔仔快認不到他，所以完成《戰狼Ⅱ》的宣傳之旅後將休息幾個月，入院治療舊患之餘，也抽空多陪伴家人。
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