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﻿基燮@U-KISS 拍MV燒傷報平安

2017-09-08 列印
　　　韓國男團U-KISS前日在仁川市拍攝新歌MV，期間26歲成員基燮手上的特效煙霧彈突然爆炸，煙火直射其頭部，U-KISS所屬的公司事發後透露：「基燮拍MV遇到爆炸意外致二度燒傷，主要傷及面部及手部，已立即送院治療。」並發放基燮身在醫院的照片。

　　事發時的照片隨即曝光，可見爆炸一刻基燮的面部被煙霧包圍，他隨即痛到掩面蹲下。其公司發言人昨稱，基燮已回家休養，但每天要回醫院檢查，基燮亦透過公司報平安，讓Fans擔心令他感到不好意思。

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