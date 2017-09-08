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﻿千語玩同居呻少見林峯

2017-09-08 列印
■林峯工作忙碌，將於下月返港。 資料圖片
■千語稱日後與男友林峯旅行賞風景。
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  吳千語昨到會展出席一鐘錶品牌發佈會，她透露早前與謝霆鋒齊到雲南香格里拉拍攝飲食節目《鋒味地圖》，兩人在當地尋找美食，不過很可惜未能品嚐霆鋒的手勢。千語說香格里拉位於海拔3000多米，風景很美，幸好未有出現高山反應。問到會否和男友林峯一起去香格里拉旅行？她笑言去過一次就可以，而且到當地的交通很轉折，日後再和男友到有山有水的地方旅行。

  談到早前有傳兩人同居試婚，千語否認試婚，但承認現在算半同居的狀態，她說：「我哋都好忙，佢10月返香港，我又要到內地工作，一年少過五分一時間見面，比一般情侶少好多。」
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