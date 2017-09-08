﻿釗峰帶童年合照撐場 李克勤學李玟扭「電臀」

《李克勤慶祝成立三十週年演唱會》前晚舉行第4場，除有好友宣萱和陳貝兒捧場，表演嘉賓亦打孖上，分別有C AllStar和李玟（CoCo）。為個唱自我挑戰狂舞的克勤更破天荒跟CoCo學扭「電臀」兼大拋媚眼，令全場爆笑！



當晚C AllStar四子率先登場，並與克勤合唱《天梯》，釗峰還帶了兒時與克勤合照到場，笑指「克勤哥哥」樣無變。克勤再介紹嘉賓時說：「我一直以來都係有點自信兼帶點自負嘅人，自覺唱歌幾好，否則都唔夠薑參加《蒙面歌王》和《我是歌手》這些歌唱節目，事關好似着住件球衣代表香港一樣，但最後都輸咗畀一個去過奧斯卡的人，亦很少有女歌手令我甘拜下風！」CoCo現身後克勤續說：「老老實實，如果輸畀第二個條氣就唔順，但係你就無法！」CoCo就回應，「無所謂，你早已是所有人心目中的歌王。」CoCo還指兩個家姐參選港姐正與克勤太太盧淑儀同屆，她跟盧淑儀也是好友，克勤就笑指，「我老婆話你唔止唱歌好，跳舞都好好，仲叫我學，就係你好勁嘅『電臀』！」說罷即與CoCo勁扭，還激罕拋出誘惑眼神，CoCo笑住叫他望向太太，又讚克勤有潛質。