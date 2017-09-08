﻿入行40年 拍戲無要求 77歲吳耀漢：我好快係「二打六」

資深演員吳耀漢(Richard)，早前為錢小豪投資的電影《生化藥屍》助陣演出，飾演藥王鎮名醫「莫天師」，他為了醫治身患絕症的愛女，研製出神奇的長生藥。雖然搵Uncle Richard做配角似大才小用，但角色相當重要，有助帶動該片的起承轉合。現年77歲的吳耀漢從來冇似老賣老，深受後輩尊重，加上有股霸氣，嚇得監製鄭敬基戰戰兢兢呢。對此，Uncle Richard隨和地笑說：「我都就快變二打六啦，仲有乜資格要求呀！最多咪提出演員嘅基本需要」他又首度自爆2010年和劉德華拍徐克電影《狄仁傑之通天帝國》的不快感受。



七十年代中入行拍戲的吳耀漢，娶了個英籍妻Susan，兒子吳嘉龍早年入行。活躍影壇嘅佢，早年回英國居住，自10年又返港定居。做咗大半世人，Uncle Richard事無不可對人言，就算天王都假，唔需要去隱瞞事實。他坦白道：「拍《生化藥屍》期間我只係要求過劇組需要一把風扇，因為外景場地熱到死。好彩佢哋(劇組)做事好有效率，風扇好快就送到。好似拍《狄仁傑》時，行3個鐘頭去到個洞穴度取景，劇組都租來臨時廁所，只要係做到嘅事，點解製片部唔做呢？」



待遇不同 默默接受



二千年前，Uncle Richard影視兩邊踩又多產，主持電視節目《點只咁簡單》和《吳耀漢攪攪震》勁紅，又密集式狂拍電影吸金，亦做過唔少電影男主角，他無奈道：「我唔敢話自己o依家係二打六，但發覺好快係。拍《狄仁傑》時，劇組喺外國運來有牀、有廁所、有廚房嘅豪華旅行車畀劉德華休息，我呢啲二打六梗係冇資格享用。我以為同劉德華合作過幾部戲係朋友，但佢都冇邀請我上去使用，我梗係冇同華仔提出要開心share啦，反正製片部都冇呢個安排，咁當然個心有梗住，咪正好啟發到我要好好去接受現實囉。現階段唔再係幾十年前風光時候，要離開過去嘅身份望，好多嘢唔接受到默默要去接受喇。好彩片場度個個都仲係好尊重我，個個吳老師前吳老師後，呢行我賺返嚟嘅係思想同態度。」



採訪：方騫平



場地：隆堡麗景酒店



