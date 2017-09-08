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﻿加讚圓圓恩愛少鬧交

2017-09-08 列印
■右起：蔡加讚與太太圓圓、姊姊蔡加怡及姊夫陳漢驄齊出席發佈會。
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　　「玩具大王」蔡志明女兒蔡加怡的丈夫陳漢驄投資八位數（千萬元計），推出包含獨創雙人直播玩法的手機應用程式8attle，昨日舉行發佈會，蔡加讚與太太汪圓圓、蔡加敏等齊亦有到場支持。

　　加讚說曾試玩該程式，設議題與對方討論，覺得玩法得意，笑言可嘗試玩鬧交，但現實中與圓圓甚少鬧交，圓圓亦稱不懂鬧交，兩夫婦會互相禮讓，他們前日為女兒Celine舉行3歲生日會，圓圓說Celine像爸爸喜歡駕車，故送了林寶堅尼玩具車做生日禮物。
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