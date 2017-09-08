  • 2017年9月8日 星期五
  • 27º
  • 90%
熱門： 蔡若蓮鄭松泰豪宅墮斃爾康港姐

日報新聞 > 娛樂

﻿泳兒擘髀跳舞勁誘人

2017-09-08 列印
■泳兒在台上大跳辣舞。
■羅力威亦落力演出。
Previous Next

　　泳兒和羅力威前晚於九展舉行音樂會，泳兒當晚換了多套靚衫，最性感莫過於穿上一襲性感閃石靚裙，盡展美好身段，還配合又唱又跳《擋不住的風情》及《烈女》，其間扭腰、擘髀跳椅子舞，極盡性感撩人。泳兒完騷指舞衣價值十萬元，羅力威就笑指泳兒太性感，又怕生眼挑針所以不敢望她！另外，羅力威幾年前已向雨僑成功求婚，兩人亦會上婚前輔導班，但未有具體婚期。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd