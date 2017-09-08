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﻿周杰拒認強行舌吻 心如：品行在人心

2017-09-08 列印
■心如與周杰在《還珠格格》有多場吻戲。網上圖片
■心如多年來在娛圈發展順利。資料圖片
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  林心如、趙薇主演98年首播的內地劇《還珠格格》爆紅，心如04年在台灣節目《康熙來了》，被小S（徐熙娣）問到與劇中的「爾康」周杰拍吻戲有否舌吻？心如未有開名，但稱當時緊閉雙唇擋住。周杰前晚於社交網貼長文否認當年有強行舌吻，「當初如果我真的強行舌吻某人，她為何不在當場提出抗議……為何多年以後在她們省的綜藝節目中爆料？」又指有人「詆毁大陸人」。

  雖然周杰被部份網民指有炒作之嫌，但心如的工作室社交網前晚深夜，貼出心如以中國廣播電視協會演員委員會理事身份，於12年就釣魚島事件聯署發表支持國家維護領土完整的聲明，並留言「品行自在人心，多說無益」。
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