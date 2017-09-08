﻿孭心愛小背囊行超市 梁朝偉買Parma Ham送酒

本月中，梁朝偉將同郭富城合作拍攝翁子光執導的《全球通緝令》，飾演藍剛嘅佢要長留內地，所以喺拍攝前嘅空檔爭取時間好好享受，例如睇住戲歎最愛嘅紅酒，咁飲酒當然要有啲嘢咬吓先過癮，例如Parma Ham，同紅酒完全是絕配，朝偉BB真識歎。



日前下午，一貫隱身孖寶包括Cap帽同口罩隨身嘅梁朝偉又單拖去ifc超市買嘢，（提提朝偉迷，佢真係好鍾意去ifc超市，想撞佢知點做啦。）孭住曝光率好高嘅粉藍色小背囊嘅佢主力睇火腿、肉腸，雖知道有好多種類，鹹度濃度都分好多等級，見飲開Wine嘅佢睇成份同簡介睇咗好耐，最終買到心頭好。



真係好靚仔



排隊埋單畀錢之際，無嘢做嘅朝偉周圍望，發現被鏡頭影住愕一愕然後就無理會，見無拎環保袋嘅佢碌卡找數，再拎住一大袋「好西」行去停車場，一上車即除低隱身孖寶，無遮無掩嘅朝偉真係好靚仔。



採訪︰張詠森