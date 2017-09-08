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﻿孭心愛小背囊行超市 梁朝偉買Parma Ham送酒

2017-09-08 列印
■朝偉BB出街一向低調，但戴晒口罩都無用，佢對眼實在太出眾。
■超市有大量牛油款式，朝偉揀咗好耐。
■排隊找數期間，朝偉發現記者。
■粉藍小背囊出鏡率好高。
■朝偉眼大特寫，其實真係一眼就認到。
■55歲生日嘅朝偉有老婆同老友同佢慶祝，睇佢笑得幾得意。
■上到車覺得安全嘅朝偉除晒隱身孖寶。
■梁太話平時同梁生好鍾意飲紅酒，仲爆老公酒量淺。
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        本月中，梁朝偉將同郭富城合作拍攝翁子光執導的《全球通緝令》，飾演藍剛嘅佢要長留內地，所以喺拍攝前嘅空檔爭取時間好好享受，例如睇住戲歎最愛嘅紅酒，咁飲酒當然要有啲嘢咬吓先過癮，例如Parma Ham，同紅酒完全是絕配，朝偉BB真識歎。

        日前下午，一貫隱身孖寶包括Cap帽同口罩隨身嘅梁朝偉又單拖去ifc超市買嘢，（提提朝偉迷，佢真係好鍾意去ifc超市，想撞佢知點做啦。）孭住曝光率好高嘅粉藍色小背囊嘅佢主力睇火腿、肉腸，雖知道有好多種類，鹹度濃度都分好多等級，見飲開Wine嘅佢睇成份同簡介睇咗好耐，最終買到心頭好。

真係好靚仔

　　排隊埋單畀錢之際，無嘢做嘅朝偉周圍望，發現被鏡頭影住愕一愕然後就無理會，見無拎環保袋嘅佢碌卡找數，再拎住一大袋「好西」行去停車場，一上車即除低隱身孖寶，無遮無掩嘅朝偉真係好靚仔。

採訪︰張詠森
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