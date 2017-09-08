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﻿紅裙襲北京

2017-09-08 列印
■超儀好榮幸能參與是次影視項目投資。
■超儀和博納影業總裁于冬（左二）及一壹傳媒董事長王一洋（右）現身發佈會。
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  日前，超儀以亮麗紅裙現身北京，為一壹傳媒集團舉辦的IP版權銀行創立大會站台。發佈會公佈初期片單，包括徐克執導的《神雕俠侶》三部曲、倪匡代表作《衛斯理傳奇》等，將改編成劇集或電影。超儀表示對金庸和倪匡的作品情有獨鍾，未來將會共同參與投資相關影視項目，亦是由她創辦的825電影公司，進軍內地的重要一環。
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