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﻿Selena靠社交網登《時代》封面

2017-09-09 列印
■Selena成為《時代》雜誌封面人物。
■Selena愛在社交網與粉絲交流。
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  童星出身的美國人氣女歌手Selena Gomez近日與前美國第一夫人希拉莉、Ellen DeGeneres、奧花雲費等11位女士，近日成為《時代》雜誌封面人物。該雜誌在新一期的「Firsts: Women Who Are Changing the World」專題中，列舉46位不同年齡、種族、政治取向，具「改變世界」影響力的女士。

  Selena為首位於社交網Instagram（ig）擁1億位追隨用戶的人，現時有1.26億追隨者的她受訪時表示，感激母親Mandy Teefey在她仍是童星時無微不至的照顧，讓她可樂在其中！Selena亦很享受與粉絲在社交網的互動。圖：網上圖片
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