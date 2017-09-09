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﻿Yumiko避談拍親子真人騷酬勞

2017-09-09 列印
■Yumiko日前牛一正日要在內地拍真人騷。
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  鄭希怡（Yumiko）昨日在一公開活動時，被問到日前如何慶祝36歲生日？她說牛一當日正在內地拍攝真人騷，其間要牧羊和捕魚。

         Yumiko：「今次是拍內地親子真人騷，兩歲半的女兒『梁浸浸』也有參與，令我們的關係一日千里！」Yumiko指女兒以往較黐女傭和婆婆，現在就和自己「密不可分」，「好似沒有我便不行，被需要的感覺很好！」該節目是「梁浸浸」的處女真人騷，Yumiko避談酬勞是否豐厚，只說是「正常價」，亦不清楚該節目會否如《爸爸去哪兒5》般被傳遭抽起。
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