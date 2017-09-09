﻿出HiFi碟兼籌備開個唱 54歲露雲娜踢走10磅脂肪

自7年前與陳奕迅合唱《講男講女》獲好評後，退出樂壇20多年的露雲娜（Rowena）愈唱愈有癮，繼14年夫妻檔推出過HiFi碟《Perry Martin Audiophile CD Featuring》，最近再出《酒紅色的心》，演繹日本殿堂組合安全地帶的日曲粵詞作品。54歲的Rowena重燃唱歌一團火，更成功搣走10磅贅肉為明年開個唱做好準備，搵到第二春同埋人生目標，Sharp醒晒嘅Rowena開心大笑說：「失婚唔開心咗幾十年，o依家我好幸福，做乜都覺得好好笑，真係好快樂。」



露雲娜唔再收埋自己，相反更活躍樂壇宣傳最近推出嘅HiFi碟《酒紅色的心》，因為收錄嘅全部都係改編安全地帶嘅作品，包括《夏日之神話》、《月半彎》及《拒絕再玩》，玉置浩二更是其超級偶像，其中一首慘情日文歌《Yubikiri》，Rowena錄音時真係唱到想喊，問到邊首歌係大愛時，她諗咗好耐都揀唔到：「因為隻隻都係我bb，我比較鍾意《酒紅色的心》嘅結他聲，歌曲旋律又正，感情方面都好投入，每日唔可以唱多過3個take，否則會冇晒mood。咁我唔怕大家將我呢個版本同原唱者及阿倫比較嘅，因為男女唱法唔同，編曲又有分別，所以我冇壓力，但我會畀校長聽吓再叫佢畀意見。」



o依家好開心



她坦承演繹慘情日文歌《Yubikiri》時有勾起昔日落寞畫面，但事隔咁耐都唔會牽動到情緒：「以前嘅事都忘記晒，做人要向前看，就係因為以前好唔開心，先會對比到我o依家有幾開心，我好感恩，好珍惜，我現任老公咁好係個天賜畀我嘅，佢同fans都好錫我，仲有拉返我出嚟嘅大哥哥賈思樂同埋囝囝Brian，有佢哋我先捱得過。」



採訪：方騫平



髮型：Chris Cheng & Ben Poon @IL COLPO Platinum



化妝：Jennifer Chan @Annie Chan.G Make-up Centre 場地：IL COLPO Platinum