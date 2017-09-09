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﻿《戰狼II》反應不俗即加放映場次

2017-09-09 列印
■《戰狼II》在內地創下多個票房紀錄。
■日前吳京聯同女主角盧靖姍來港宣傳。
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　　由吳京執導、編劇及演出的動作電影《戰狼II》，在內地上映勢如破竹，以超過56億人民幣登上中國史上最高票房電影，並且打入年度全球票房十大電影之一，同時躋身史上全球最高電影票房首100位，創造中國電影神話。電影9月7日在港上映後反應不俗，連同午夜場票房共收38.2萬，院線決定周末增加放映場次，由周四開畫日的84場，增至138場，升幅超過60%。吳京得悉加場亦很高興，「票房成績不在我掌握之內，觀眾入場我已經很高興，感謝他們入場的一票。」
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