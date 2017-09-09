﻿捱餓7日 拍寫真32D樂瞳日灌1.5公升奶谷大兩CUP

31歲樂瞳（Cilla）自今年6月離開工作10年的TVB後，第一個Job就是推出「See la Cilla」處女寫真集。兩個月前她到檳城1星期、每天影10個鐘，共拍了27個造型，當中最吸睛的是比堅尼水着Look，32D身材呼之欲出，她自爆近年日日灌1.5公升全脂奶令上圍連升兩Cup。而為了影寫真更Fit，拍攝時她全程靠飲流質飲品和食奇亞籽糖沖水頂肚。因為出來的效果滿意，捱餓也是值得的。



首次出寫真，樂瞳決定去到盡，除了出動多套性感泳衣和喱士內衣，露肩、露腰兼騷腿乜都有，還有她最鍾意的「真胸上陣」家居服Look。樂媽媽曾問她：「係咪一定要咁性感？」她稱當年播完《點解阿Sir係阿Sir》後，已經想出寫真，無奈TVB和唱片公司為顧及她形象而婉拒了。六年後的今日，她回復自由身，「趁年紀唔係咁大，狀態仲OK，影嚟留個紀念都好，今次出完我未必會再影。」而作為一個女藝人，她有唱片、有劇集，現在有埋自己的寫真集，真是大滿足！



搽豐胸膏Firm啲



由於她話自己係肥底，飲啖水都會肥，出發前又因去咗美國LA玩，食咗好多好嘢，返港唔夠一星期又要去檳城，所以惟有邊影相邊進行地獄式減肥，「我帶咗啲嘢飲去沖，朝早會沖紅豆水或減肥咖啡嚟飲，晏晝肚餓就沖麥片飲，或者食粒奇亞籽糖再飲水，因為佢喺肚裏面會發大可以頂吓肚，之後就唔食嘢喇。」每日影完相，當團隊喺度大魚大肉，佢就匿入房做拉筋和伸展運動。捱餓7日，雖然未有上磅睇吓瘦咗幾多，但明顯身形線條出番晒嚟，難得上圍又冇乜縮水，「因為我會搽Firming同豐胸膏等佢挺啲、唔好鬆弛。」



想開工作室搵錢



她自爆去年聽朋友講飲全脂奶可以豐胸，所以每日當水飲灌1.5公升，「飲咗奶之後唔單止上圍大咗，係成個人都肥咗。」她愈飲愈鍾意，無奈早前因要拍美容院廣告，日前又開拍新戲，明天就要出席寫真集的簽名會，為咗上鏡靚啲，她戒完奶又戒紅酒，仲要節食，「而家以多菜少肉為主，而每日六點後就唔食嘢，加埋做瑜伽同去美容院做機Keep Fit。」她強調：「今次出寫真係有特別意義，我唔係諗住走性感路線。」而且她覺得當日決定向外闖是對的，「其實離開TVB都擔心收入唔穩定，但呢三個月已經搵番我過去一年嘅收入，所以我有諗過開自己嘅工作室，一腳踢做自己想做嘅工作。」



撰文：李佩儀