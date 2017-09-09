  • 2017年9月9日 星期六
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﻿造型有睇頭

2017-09-09 列印
太空艙 Look
內衣性感 Look
出水芙蓉 Look
出浴輕熟 Look
陽光少女 Look
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今次樂瞳的寫真集有多個造型，由過去青春少艾，循序漸進到陽光味的健康性感，再慢慢帶出輕熟的味道，她笑言是包羅萬有的。
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