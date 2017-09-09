造型有睇頭
各方聲討 教大誓徹查 貼冷血標語露笑容 神秘兩子曝洸
教育局副局長蔡若蓮長子疑受抑鬱症困擾前天墮樓身亡，教育大學民主牆當天驚現字句刻薄的大字報，懷疑張貼標語的兩名年輕男子容貌被閉路電視的鏡頭拍下，教大表明會徹查事件。涉事兩人受千夫所指，教大校長張仁良直斥...
2017-09-09
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央視檢測中外奶粉 國產品牌全數合格
自九年前部份國產奶粉驗出含三聚氰胺，導致大批嬰幼兒患結石症，亦令不少內地家長對國產奶粉信心盡失，轉為購買外國品牌奶粉；中央電視台早前在網上購買六款外國品牌奶粉，與三款國產奶粉一同送檢，結果發現其中四款外國產品不符中國標準，而國產奶粉則通過所有測試。 中央電視台早前透過網物網站，直接從德國、荷蘭、美國、日本購入六款外國品牌奶粉，再從市面購入三款國產奶粉，一併送交農業部乳品質量監督檢驗測試中心、北京出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心檢驗，測試奶粉蛋白質、脂肪、碳水化合物、維他命、礦物質、污染物、微生物數值。 結果發現，日本明治、固力果奶粉維他命K1含量低於中國最低標準的；...
2017-09-09
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「改變世界的女性」 希拉莉登《時代》封面
最新一期美國《時代》雜誌以「改變世界的女性」為封面故事，民主黨前總統候選人希拉莉成為封面人物。她表示，兩位前總統，其丈夫克林頓及奧巴馬在成長過程中分別戰勝貧窮和種族歧視，她現正身處一個女性角色劇烈轉變的時代，女性平權運動已達到一個前所未見的緊急、重要時刻。她參選期間親身感受到政壇、職場性別歧視問題顯著，相信特朗普政府亦不會着手加以改善有關問題。
2017-09-09
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啟德OASIS開放式戶折實518萬
新盤開售如火如荼，最新上場的大盤啟德OASIS KAI TAK，主打中小型單位，日前率先公佈首批130伙價單，並以細單位作為招徠，提供高達19.5%折扣，更有10伙275呎開放式單位「6球有找」，其中...
2017-09-09
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利好消息頻傳 地產股領漲 恒指升145點 重返20天線
港股周五於本地地產股領漲下向好，恒指重上20天線，最多升185點，全日升145點，成交額逾832億元。以全周計，恒指累積下跌284點或1.02%；國指累積下滑135點或1.2%。 港股周五止跌回升，恒指高開48點，報27571點，甫開市已重上20天線（27548點），於恒地（012）及新地（016）等本地地產股推升下，港股反覆向好，最多升185點，高見27708點，惟始終受制於10天線（27793點），未能作進一步突破，尾市升幅收窄，恒指收報27668點，升145點或0.53%；國企指數收報11149點，漲50點或0.46%，成交金額832.95億元。 時富資產董事...
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「愛奴」有難 新塞刀開封
奧士文尼迪比利今晚西甲巴塞隆拿市打吡首為新東家披甲，這名法國快翼勢領軍主場擊敗仍未開齋的愛斯賓奴，證明自己是解決國際足協病毒良方，還為下周二歐聯分組賽振聲威，讓球主客和讓兩球「主勝」必捧。（now632台周日凌晨2:45直播） 今夏為轉投巴塞，奧士文尼迪比利在多蒙特缺席操練作為威脅，最終得償所願也好，行為被外界批評違背職業球員操守。不過，此子直言無悔當初︰「我當時想盡藉口不去操練，因為知道若不做出一些事情以完成轉會，自己將會後悔一輩子。」 這名法國快翼更期望在今晚處子戰，和偶像美斯並肩作戰︰「他是當今最佳球員，跟他合作甚至可以令自己實力昇華。」巴塞近年屢在國際賽期後...
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轉季血拼激安掃童裝
小朋友是家中的寶貝，Zoey每次逛街Shopping例必為囝囝置裝。今次知道Mega Box童裝樓層全線減價，當中不乏秋冬長袖衫裙，正好為轉季置裝精明入貨。 抵買半價童裝 Zoey每季用於囝囝置裝使費...
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捱餓7日 拍寫真32D樂瞳日灌1.5公升奶谷大兩CUP
31歲樂瞳（Cilla）自今年6月離開工作10年的TVB後，第一個Job就是推出「See la Cilla」處女寫真集。兩個月前她到檳城1星期、每天影10個鐘，共拍了27個造型，當中最吸睛的是比堅尼水...
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巴士的點評——沒有人道主義的民主，你一天也待不下去
香港鬥士太多，知識份子太少。 教育局副局長蔡若蓮的兒子，不幸因為抑鬱症自殺輕生。正當社會上發出一片哀聲的時候，卻有些政治活躍份子，用極其冷嘲熱諷的方式譏諷蔡若蓮、譏諷教育局官員。從教育大學民主牆上貼出的大字報「恭喜蔡若蓮」，到本土派立法會議員鄭松泰在facebook上留言：「萬般帶不走」，指「業」是由教育局官員造成等等。 這些冷血評論，令人覺得泯滅人性，只有鬥性。作出此等評論的人，往往以正義化身自居，聲稱要狙擊不民主的特區政府以至中央政權，其邏輯是「我正義，你邪惡，所以應有此報。」 這類殘酷的行為，歷史上屢見不鮮，有時甚至是假民主之名而行。近的可看伊斯蘭國（IS）捉到戰俘之...
2017-09-09
- 升學表表姐——面試Marking Scheme
- 「虎」學英語——Plain English才算上乘英文
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- 88金管——Jackson Hole之旅
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一帆風順夠快合泥戰
潘頓剛於周三策騎「事必獲利」取得季內首捷，明日將策騎八駒出賽，他表示自己一直努力工作，對能交出好成績充滿信心，估計開齋後頭馬將陸續有來，而在今戰座騎當中，他認為東廄「勝得威」和蘇廄「一帆風順」取勝機會最高。 「勝得威」於上季尾曾在潘頓胯下取得連捷，可惜季內最後一次上陣，在三級賽精英盃不敵「澳斯卡」跑第二。明日「勝得威」將列陣一班千四米，潘頓分析說：「『勝得威』天生速度良好，上季由我策騎贏馬都是快放取勝，可是精英盃一役，起步後對手以快速領放，因應當時形勢，我認為較合適的戰略是守在牠們後面位置，結果直路上馬兒亦交出不俗追勢，只是頭馬『澳斯卡』演出實在太好，所以我們只能屈居第二。...
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