  • 2017年9月11日 星期一
  • 28º
  • 86%
熱門： 化寶爐教大蔡若蓮港獨胡定欣

日報新聞 > 娛樂

﻿翠如自揭廚藝不及男友

2017-09-11 列印
■翠如（右）與鼎爺及梁嘉琪齊出席開幕活動。
Previous Next

  黃翠如、李家鼎和梁嘉琪昨出席一新店開幕活動，鼎爺即席示範炮製海鮮。翠如透露，父親早年開魚檔，故她自小已懂揀魚及蒸蝦，吃海鮮也非常嘴刁，不過她說：「我廚藝麻麻，反而男友蕭正楠下廚叻啲。」談到翠如於新劇《使徒行者2》有連番咀戲，問蕭正楠會否觀看？翠如稱：「佢點都要睇睇啦！（怕佢呷醋嗎？）或者我又睇番佢嗰啲囉！」

  至於鼎爺近日忙於打理新開張的私房菜，他稱運作已很順暢。對於有員工投訴收薪不足並要兼運搬運等粗活，鼎爺略帶勞氣說：「佢都黐線，搬搬抬抬嘅工作唔想做唔係問題，但你做3個鐘嘅工作，只係等出糧遲咗15分鐘，就要求收4個鐘的薪水？又點講得通呢！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd