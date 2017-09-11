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﻿蚊蚊晒42吋長腿撐善舉

2017-09-11 列印
■蚊蚊亮相盡騷招牌長腿。
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  萬綺雯（蚊蚊）昨以韓國一家電品牌的香港區代言人身份，到荃灣出席新店開幕禮，她更大晒其招牌的42吋長腿，非常養眼！蚊蚊透露，這次應邀任代言人，全因大家在慈善方面的想法接近，「透過今次合作，他們會贊助印製繪本圖畫，讓一班有不同障礙的朋友畫出彩虹，帶出社會共融；他們也承諾送出健康水機到不同的機構，讓更多人受惠。」活動期間，蚊蚊還跟一名大腦麻痹患者向現場嘉賓大派甜品送暖，蚊蚊自言廚藝不俗，但因近期跟老公陳十三工作忙碌，故甚少下廚，「年底將與歐陽震華到上海演20場舞台劇《律政笑佳人第一季之紙飛機的天空》，現正忙於對稿，稍後會進行綵排。」
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